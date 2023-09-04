Уже этой осенью в порту Курык заработает зерновой терминал мощностью 1 млн тонн в год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сегодня мультимодальный комплекс связывает Казахстан с государствами каспийской акватории. Порт Курык играет одну из ключевых ролей в грузоперевозках по Транскаспийскому международному транспортному коридору.

Благодаря терминалу увеличатся объёмы экспорта зерновых культур из Казахстана в Иран и Кавказский регион, а далее в другие страны.

За первое полугодие 2023-го здесь перевезли свыше 1 млн тонн различных грузов: нефти, металлов, стройматериалов. Кроме того, уже этой осенью стартует отправка зерна из нового терминала.

С начала года порт обработал 2 млн тонн нефти, 142 тысяч тонн зерна и свыше 13 тысяч контейнеров.

"Мы собираемся запустить зерновой терминал мощностью 1 млн тонн. Работать он будет с этих силосов, погрузочная линия будет использоваться 4-5 причалов. Стройка уже завершена. Планируем, что терминал начнет свою деятельность в сентябре – октябре", - отметил генеральный директор порта "Курык" Серик Ахметов.

По его словам, конструкция терминала позволяет единовременно хранить и накапливать различные сорта зерна. Этот важный нюанс в разы повысит гибкость работы порта в данном направлении.