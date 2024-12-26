В порту Курык выразили соболезнования азербайджанскому народу
Капитан парома Тахмирас Исмаилов поблагодарил казахстанских коллег.
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На пароме Zarifa Aliyeva Азербайджанской Республики в порту Курык директор ТОО "Құрық Порт" Серик Ахметов, сотрудники предприятия, акимата района и представители СМИ выразили соболезнования в связи трагедией и гибелью людей близ Актау, передаёт BaigeNews.kz.
"Уважаемый народ Азербайджана, мы выражаем вам искренние соболезнования. Это трагическое событие глубоко затронуло весь регион. Мы скорбим вместе с вами, желаем вам терпения и выдержки в это трудное время. Да ниспошлет Аллах мира и спокойствия погибшим и сил их родственникам. Знайте, что мы с вами, мы разделяем ваше горе", - сказал генеральный директор порта Курык Серик Ахметов.
Капитан парома Тахмирас Исмаилов поблагодарил казахстанских коллег, а также выразил признательность тем, кто помогал и подбадривал их в сложный для всего народа Азербайджана момент.
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