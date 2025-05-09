В порту Актау проведут дноуглубительные работы, чтобы обеспечить безопасный заход судов и увеличить возможности терминалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерство транспорта Республики Казахстан.

Глубину дна планируют увеличить на 1,5–2 метра. В проекте будет задействована специализированная техника крупной европейской компании Jan de Nul, которая специализируется на подобных морских работах.

Работы начнутся после завершения подготовки техники — это запланировано на май. Завершить дноуглубление планируют до конца 2025 года.

Сейчас пропускная способность порта Актау составляет около 15 миллионов тонн грузов в год, включая 140 тысяч контейнеров (в эквиваленте ДФЭ). Углубление дна позволит принимать больше судов и обслуживать больший объём грузов.

Проект — часть масштабной программы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Этот коридор становится всё более востребованным: за первый квартал 2025 года объём контейнерных перевозок по нему вырос в 3,5 раза — до 25 тысяч ДФЭ (в 2024 году — 7,2 тысячи за тот же период).