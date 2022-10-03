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акимат Туркестанской области Сегодня, 05:28
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Фото: акимат Туркестанской области

В помощь туристам Туркестана составили гастрокарту

В Туркестане прошёл гастрономический фестиваль GASTRO FEST TURKISTAN-2022, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в акимате Туркестанской области, более 25 заведений города приготовили гостям гастрофеста блюда из национальной кухни, местные деликатесы, уличную еду, десерты и напитки. Особой изюминкой фестиваля стало представление традиционных блюд в формате стрит-фуд, приготовленных по авторским рецептам. В меню фестиваля гости попробовали также и переосмысленные мировые хиты.



Меропритие в парковой зоне "Жібек жолы" посетили более двух тысяч гостей. Гастрофестиваль помимо основной части представил насыщенную культурную программу с концертами, играми, конкурсами, мастер-классами от шеф-поваров.

Туристский информационный центр Open Turkistan в ходе мероприятия презентовал первую гастрокарту Туркестана. Карта содержит информация о заведениях города, рекомендованных для посещения туристами. По этой карте можно узнать, например, где попробовать настоящую туркестанскую самсу, южный шашлык, блюда по старинным рецептам казахской кухни или местный фаст-фуд.

Гастрокарта не только путеводитель для туристов, но ещё и сборник скидочных купонов на посещение ресторанов и кафе. Все купоны действуют до конца года. 

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#туризм #Туркестан #фестиваль
Журналист
Сегодня, 05:28
113
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