  • 25 Декабря, 22:40
  • BAIGENEWS

В помощь пострадавшим в авиакатастрофе в Актау направили медикаменты из Актобе

Транспортировка медицинских препаратов производится согласно правилам перевозки и хранения.

Сегодня, 22:28
АВТОР
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акимат Актюбинской области Сегодня, 22:28
Сегодня, 22:28
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Фото: акимат Актюбинской области

Человеческий альбумин, адреналин и обезболивающие средства направлены спецгрузом из Актобе в Актау. Их используют для лечения пострадавших в результате крушения пассажирского самолёта, передаёт BaigeNews.kz.

"150 флаконов по трём медицинским наименованиям, запрошенным коллегами из соседнего региона, из Актобе уже направлены на автотранспорте. Завтра лекарственные средства будут доставлены в медучреждения Актау", - сообщили в акимате Актюбинской области.

Транспортировка медицинских препаратов производится согласно правилам перевозки и хранения. Логистика груза авиаперевозкой невозможна в связи с термолабильностью лекарственных средств.

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