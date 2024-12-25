В помощь пострадавшим в авиакатастрофе в Актау направили медикаменты из Актобе
Транспортировка медицинских препаратов производится согласно правилам перевозки и хранения.
Сегодня, 22:28
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Сегодня, 22:28Сегодня, 22:28
54Фото: акимат Актюбинской области
Человеческий альбумин, адреналин и обезболивающие средства направлены спецгрузом из Актобе в Актау. Их используют для лечения пострадавших в результате крушения пассажирского самолёта, передаёт BaigeNews.kz.
"150 флаконов по трём медицинским наименованиям, запрошенным коллегами из соседнего региона, из Актобе уже направлены на автотранспорте. Завтра лекарственные средства будут доставлены в медучреждения Актау", - сообщили в акимате Актюбинской области.
Транспортировка медицинских препаратов производится согласно правилам перевозки и хранения. Логистика груза авиаперевозкой невозможна в связи с термолабильностью лекарственных средств.
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