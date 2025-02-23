Уполномоченная по правам ребёнка Динара Закиева в социальных сетях обратила внимание на условия, в которых живут дети в школе-интернате имени И. Нусупбаева в Алматинской области. Детский омбудсмен назвал эти условия ужасными, передаёт BaigeNews.kz.

Закиева рассказала, что учреждение она посетила вместе с общественницей Жанной Ахметовой, руководителем ОФ "Дети под защитой".

"170 детей в возрасте от шести лет и старше живут в ужасных условиях. Три года назад был начат капитальный ремонт, но подрядчик не завершил работы и был признан недобросовестным. В результате, в дополнении ко всему, дети вынуждены жить в полуразрушенном здании, ночуют в учебном корпусе, питаются в спортзале, при этом нарушаются санитарно-гигиенические нормы. Решение этой проблемы, а также еще двух вопросов, касающихся безопасности детей в области, обсудили на встрече с акимом области Маратом Султангазиевым. Акимат рассматривал разные варианты: завершение ремонта или строительство нового интерната. Однако, чтобы дети не оставались в таких условиях, вчера было принято решение перевести их в другой интернат, где недавно завершился ремонт и есть свободные места", — написала Динара Закиева.

Она также рассказала, что на встрече в акимате обсудили работу Центра психологической поддержки и увеличение количества работников органов опеки в соответствии с принятым законом по нормативу "Один сотрудник на пять тысяч детей".

Фото: facebook.com/dinara.zakiyeva

"По этому закону в области должно быть 109 сотрудников, по 10 в каждом районе. Это крайне важно для своевременного реагирования на сигналы, для защиты детей и качественного проведения профилактических мероприятий, особенно с учетом сложной ситуации в регионе по насилию", — считает Закиева.

Фото: facebook.com/dinara.zakiyeva

Кроме того, детский омбудсмен встретилась с региональным уполномоченным Айгуль Есимбековой и коллективом Центра психологической поддержки.