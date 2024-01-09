  • 9 Января, 13:43
  • BAIGENEWS

Руководителя коммунального предприятия задержали в Алматы

Сегодня, 12:29
АВТОР
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фото: Baigenews.kz Сегодня, 12:29
Сегодня, 12:29
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Фото: фото: Baigenews.kz

Антикоррупционная служба по Алматы начала досудебное расследование в отношении руководителя КГП на ПХВ "Алматы Тазалык", передаёт BaigeNews.kz.

Он подозревается в получении взятки в размере 2,7 миллиона тенге от представителя подрядной организации.

"Сумма предназначалась за подписание актов выполненных работ, заключение дополнительных контрактов по госзакупкам и общее покровительство", — сообщили в пресс-службе Антикора.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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