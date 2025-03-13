В Польше задержали казахстанку за торговлю органами на чёрном рынке
Задержана женщина, обвиняемая в организации торговли органами.
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Правоохранительные органы задержали 35-летнюю женщину, обвиняемую в участии в международной преступной группировке, занимающейся торговлей человеческими органами, передаёт BaigeNews.kz.
Задержание было осуществлено польскими правоохранителями на железнодорожном пункте пропуска между Украиной и Польшей, по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. Женщина находилась в международном розыске с 2020 года.
Она подозревается в том, что с 2017 по 2018 годы участвовала в незаконных сделках по трансплантации органов в медицинских учреждениях Казахстана. В преступную деятельность были вовлечены граждане различных стран, включая Израиль, Украину, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Женщина отвечала за встречу и размещение доноров и реципиентов, организацию медицинских обследований, а также за обеспечение соблюдения мер конспирации.
Кроме того, она обучала доноров, как скрывать ложные сведения о родственных связях с реципиентами, чтобы избежать раскрытия преступной схемы.
В настоящее время решается вопрос о ее экстрадиции в Казахстан для проведения дальнейших следственных действий.
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