В Польше в бэби-бокс подкинули шестилетнюю девочку

Шестилетнюю девочку оставили у бэби-бокса в Варшаве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

На фото юная Элиза позирует со светлыми косичками на свой шестой день рождения в розовом платье с крыльями ангела. Вскоре после праздника родители бросили девочку в бэби-бокс францисканского монастыря в Варшаве. Монахини были потрясены, так как впервые нашли там такого взрослого ребёнка. Обычно туда подкидывают новорождённых.

На место вызвали полицию. В ходе расследования было установлено, что девочка жила с родителями в небольшом городке Насельск к северу от столицы. Когда стражи порядка пришли к ним домой, то увидели перед дверью мусорные мешки, в которые были собраны детские вещи и игрушки.

Как сообщает польская газета "Факт", родители решились на столь отчаянный шаг из-за долгов. Отец Радек работал гастарбайтером в Нидерландах, а в Польше отсидел два месяца в тюрьме за неуплату алиментов. 35-летняя мать Виола оставалась дома с девочкой и постоянно занимала деньги. Оба планировали эмигрировать в Нидерланды, когда избавятся от дочки. Сейчас против них ведут расследование, девочку передали в детский дом.