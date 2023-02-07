В полной безопасности чувствуют себя казахстанцы, никогда не состоявшие в браке

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При этом более 3% людей в нашей стране чувствуют себя в районе своего проживания небезопасно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Согласно обследованию "Уровень доверия населения к правоохранительным органам", проведённому БНС АСПиР РК в октябре-ноябре 2022 года, можно отметить, что правоохранительные органы стали реже патрулировать улицы по сравнению с ноябрём-декабрём 2021 года.

Так, доля респондентов, которые отметили, что улицы в районе их проживания патрулируются минимум один раз в день, сократилась за год с 28,3 до 25,4 процента. Также сократилась доля респондентов, отметивших, что частота патрулирования составила минимум раз в неделю: с 31,9 до 29,8 процента. Увеличилась доля тех, кто отметили, что патрули на их улицах появляются раз в месяц (с 14 до 17,1 процента) или редко (с 15,7 до 15,9 процента), а также тех, кто вообще не замечали патрулей (с 2,8 до 3,4 процента).

Идя по улице в одиночку в районе своего проживания, в полной безопасности чувствовали себя 58,6 процента опрошенных в октябре-ноябре 2022 года — чуть больше, чем полгода назад (58,3 процента), но чуть меньше по сравнению с ноябрём-декабрём 2021 года (58,8 процента).

В тёмное время суток в полной безопасности себя ощущали 41,3% респондентов — меньше, чем полгода назад (42,2 процента) и годом ранее (43,7 процента).

Стоит отметить, что достаточно безопасно себя чувствовали 37,8 процента респондентов, не безопасно — 2,5 процента, совсем не безопасно — лишь 0,6 процента, также 0,6 процента затруднились с ответом.

В гендерном разрезе доля мужчин, чувствующих себя в полной безопасности, идя в одиночку по улице в районе своего проживания, значительно выше, чем доля женщин: 63,4 процента против 54,2 процента. В тёмное время суток разрыв ещё серьёзнее: 49 процента мужчин и 34,2 процента женщин.

В разрезе национальности наибольшая доля респондентов, ощущающих себя в полной безопасности, была зафиксирована среди уйгуров: 64,8 процента, против 56,4 процента годом ранее. Далее идут казахи: 60,9 процента — меньше, чем год назад (было 62,9 процента). Уверенность в своей полной безопасности также отметили 55,3 процента украинцев, 53,4 процента русских, 48,1 процента узбеков и 55 процента респондентов других национальностей.

Достаточно безопасно себя ощущали 48,4 процента респондентов-узбеков, 41,6 процента русских, 40,2 процента украинцев, 35,9 процента казахов, 32,8 процента уйгуров и 41,2 процента представителей других национальностей.

При этом совсем не безопасно чувствовали себя 1 процент опрошенных уйгуров, 0,9 процента узбеков, по 0,6 процента русских и казахов, 0,2 процента украинцев и 0,4 процента ответивших других национальностей.

Интересный момент: в полной безопасности чаще всего чувствуют себя никогда не состоявшие в браке респонденты (61,7 процента), в то время как среди состоящих в браке таких опрошенных меньше (59,4 процента). Среди тех, кто в разводе, их 53,5 процента, а среди вдов и вдовцов — ещё меньше (49,3 процента).