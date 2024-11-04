В полиции сообщили о задержании Хасана Касымбаева

Гражданин К. задержан и помещен в изолятор временного содержания по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении гражданина А., совершенных в июне 2021 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматинской области. Его ранее называли лидером ОПГ "Хуторские".

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств преступлений. Материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения", - говорится в официальном сообщении.

Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в ДП.

Напомним, в ночь с 3 на 4 октября в Талгаре в продуктовом магазине "Қамажай" произошёл конфликт, переросший в массовую драку с применением огнестрельного и холодного оружия. В результате конфликта от полученных ранений скончался 16-летний Шерзат Полат.