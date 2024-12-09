В полиции сообщили о предсмертной записке дяди Шерзата Полата
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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В Алматинской области расследуют уголовное дело по факту смерти дяди Шерзата Полата, передаёт BaigeNews.kz.
"Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Установлено, что погибший являлся дядей несовершеннолетнего Шерзата Полат, трагически погибшего 4 октября текущего года.
Следствием установлено наличие предсмертной записки от погибшего в мессенджере, которую он отправил одному из родственников. В сообщении покойный прощается и просит похоронить рядом с племянником", - рассказали в Департаменте полиции Алматинской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств.
"Уважаемые граждане, просим доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение ложной информации может привести к ответственности, вплоть до уголовной", - отмечено в обращении к населению.
Напомним, ранее труп дяди Шерзата Полата нашли в Талгаре.
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