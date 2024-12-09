В Алматинской области расследуют уголовное дело по факту смерти дяди Шерзата Полата, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Установлено, что погибший являлся дядей несовершеннолетнего Шерзата Полат, трагически погибшего 4 октября текущего года.

Следствием установлено наличие предсмертной записки от погибшего в мессенджере, которую он отправил одному из родственников. В сообщении покойный прощается и просит похоронить рядом с племянником", - рассказали в Департаменте полиции Алматинской области.