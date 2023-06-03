В полиции прокомментировали задержание на "Алтын Орде"

Фото: 5region.kz

Информацию о задержаниях на рынке "Алтын Орда" в Алматинской области прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Ранее СМИ сообщали, что задержан замдиректора рынка "Алтын Орда".

"Сотрудниками полиции Карасайского района Алматинской области, на автодороге Алматы-Бишкек остановлена автомашина BMW. В ходе обыска у пассажира авто обнаружено белое порошкообразное вещество со специфическим запахом, а также у другого пассажира изъят травматический пистолет МК-471С. Проводятся следственные действия с назначением судебно-химической экспертизы", — прокомментировали в полиции.

Факты зарегистрированы по части 3 статьи 287 и части 4 статьи 296 УК РК.