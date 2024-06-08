В полиции прокомментировали смертельное ДТП со школьниками в Актау

Трагическую аварию, в которой погибли два школьника, прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, возбуждено уголовное дело.

"Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается", — ответили в ведомстве.

Напомним, авария произошла на 21 километре у села Акшукур. В автомобиле на момент ДТП находились четыре школьника, двое из которых погибли.