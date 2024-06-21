В полиции прокомментировали причастность сотрудника МВД в нападении на казахстанца в Киеве

Сотрудник МВД подозревался в нападении на казахстанца в Киеве: в полиции сделали заявление

В МВД Казахстана прокомментировали информацию о подозреваемом в покушении на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

О причастности сотрудника полиции к покушению на казахстанца Айдоса Садыкова в Киеве написала в Facebook супруга журналиста Наталья Садыкова.

“Относительно гр. М.Каратаева, сообщаем, что еще в январе 2019 года он был уволен из органов внутренних дел и в настоящее время не является сотрудником полиции. Сейчас мы в соответствии с поручением Главы государства проводим соответствующие оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела”, - прокомментировали в полиции.

По результатам данной работы будет предоставлена дополнительная информация.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на казахстанца Айдоса Садыкова в Киеве.