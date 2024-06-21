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В полиции прокомментировали причастность сотрудника МВД в нападении на казахстанца в Киеве

Сегодня, 10:43
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baigenews.kz Сегодня, 10:43
Сегодня, 10:43
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Фото: baigenews.kz

Сотрудник МВД подозревался в нападении на казахстанца в Киеве: в полиции сделали заявление

В МВД  Казахстана прокомментировали информацию о подозреваемом в покушении на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

О причастности сотрудника полиции к покушению на казахстанца Айдоса Садыкова в Киеве написала в Facebook супруга журналиста Наталья Садыкова.

“Относительно гр. М.Каратаева, сообщаем, что еще в январе 2019 года он был уволен из органов внутренних дел и в настоящее время не является сотрудником полиции.

Сейчас мы в соответствии с поручением Главы государства проводим соответствующие оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела”, - прокомментировали в полиции.

По результатам данной работы будет предоставлена дополнительная информация.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев  прокомментировал нападение на казахстанца Айдоса Садыкова в Киеве.

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