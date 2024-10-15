Убийство Шерзата в Талгаре: полиция показала видеозапись потасовки

На кадрах с видеокамер магазина "Камажай" отчётливо видно, что происходило в тот день в магазине, рядом с которым погиб Шерзат Болат, передаёт корреспондент BaigeNews.kz..

Сначала подозреваемый покупает две бутылки пива и четыре пачки сигарет. Расплачивается за них переводом. Потом берет еще бутылку пива и расплачивается за неё наличкой. Позже он возвращается в магазин и просит поставить свой телефон на зарядку. Спустя 4 минуты он вернулся, чтобы забрать телефон. Конфликта между мальчиком и подозреваемым на тот момент не было.

В этот момент начинается конфликт между Шерзатом и подозреваемым.

Отец погибшего, услышав шум, выбегает на крыльцо магазина. В этот момент камеры зафиксировали подозреваемого с окровавленным лицом, а за ним в кадре появился убитый.

Удерживая подозреваемого за руку, отец делает замечание Шерзату. После чего приносит бутылку воды, чтобы смыть кровь.

Позже подозреваемый начал спорить с отцом погибшего, показывая что-то в телефоне.

Отец погибшего выбегает из магазина с ножом в руке. Его останавливает сын и возвращает в магазин.

На записи отчётливо видно, как одна из девушек, находившихся в компании, разнимала мужчин, уводя одного из них в сторону.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата Болата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Накануне отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба.

Позже первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов отчитались о ходе расследования по факту поджога дома в Талгарском районе.