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  • В полиции отреагировали на шокирующее видео избиения подростка в Талдыкоргане
vyatka-grad.ru Сегодня, 09:42
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Сегодня, 09:42
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Фото: vyatka-grad.ru

В полиции отреагировали на шокирующее видео избиения подростка в Талдыкоргане

В Сети появилось видео группового избиения подростка сверстниками. "Героев" видеоролика разыскали полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

 
 
 
 
 
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Публикация от EGOV.PRESS (@egovpress)

"Сообщаем, что инцидент между подростками произошел 15 апреля на территории центрального парка в Талдыкоргане. Все его участники были установлены и доставлены вместе с законными представителями в городскую полицию для разбирательства. Ими оказались учащиеся местных учебных заведений, 2006-2007 годов рождения", —  прокомментировали в полиции.

В ведомстве уточнили, что досудебное расследование начали по второй части статьи 293 УК РК "Хулиганство". Дело взято на особый контроль областного департамента полиции.

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Сегодня, 09:42
311
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