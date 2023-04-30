В полиции отреагировали на шокирующее видео избиения подростка в Талдыкоргане

Фото: vyatka-grad.ru

В Сети появилось видео группового избиения подростка сверстниками. "Героев" видеоролика разыскали полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

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"Сообщаем, что инцидент между подростками произошел 15 апреля на территории центрального парка в Талдыкоргане. Все его участники были установлены и доставлены вместе с законными представителями в городскую полицию для разбирательства. Ими оказались учащиеся местных учебных заведений, 2006-2007 годов рождения", — прокомментировали в полиции.

В ведомстве уточнили, что досудебное расследование начали по второй части статьи 293 УК РК "Хулиганство". Дело взято на особый контроль областного департамента полиции.