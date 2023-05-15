В полиции опровергли смерть женщины после допроса в ВКО

Фото: polisia.kz

В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области заявили, что распространяемая в соцсетях информация о смерти женщины после допроса в Усть-Каменогорске не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz.

"12 мая в 22:28 в дежурную часть Иртышского ОП с заявлением о содействии в поиске утерянных в ходе переезда материальных ценностей обратился житель города. Факт зарегистрирован в книгу учета информации. В ходе разбирательств установлено, что в доме заявителя работала 59-летняя гражданка, которая для проведения следственных действий 12 мая в 22:38 приглашена дежурным отдела полиции для дачи пояснений", - сообщили в полиции.

Женщина приехала в участок в 23:38 и ожидала следственно-оперативную группу во фронт офисе УП Усть-Каменогорска.

"В 00:26 женщина сообщила дежурному о плохом самочувствии, после чего вызвана бригада скорой помощи. Это подтверждается записью с камер видеонаблюдения. В настоящее время женщина находится в медицинском учреждении с диагнозом гипертония", - заявили в ДП.

Ранее адвокат Бикожа Нуржан сообщил в соцсетях, что женщину держали в здании полиции более пяти часов, а когда ей стало плохо, следователь её умышленно не отпускал.