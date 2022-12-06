В полиции назвали обстоятельства смерти начальника ТЭЦ Экибастуза

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В полиции Экибастуза назвали обстоятельства смерти начальника участка ТОО "Экибастузтеплоэнерго", тело которого было найдено в машине одного из гаражей города, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования в Управлении полиции Экибастуза. Сейчас проводится досудебное расследование.

"По предварительным данным обстоятельства произошли в гараже погибшего, после ссоры со своей супругой. Назначены ряд экспертиз, по результатом будет принято решение", - говорится в сообщении.

В полиции также заявили, что в Департаменте полиции области проводится служебная проверка по факту распространение внутреннего документа в социальных сетях.

"По факту распространение внутреннего документа полиции Департаментом полиции Павлодарской области проводится служебная проверка", - уточнили в ДП.

Напомним, режим ЧС в Экибастузе объявили 28 ноября — спустя сутки, как в квартирах горожан остыли батареи. Специалисты нашли десятки порывов на тепловых сетях города, которые не выдержали 30-градусных морозов, и в результате произошла остановка котлов на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго".

В Экибастузе временно не работают детские сады, а школьники учатся дистанционно, постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений эвакуировали в Павлодар.

В Экибастузе находится вице-премьер Роман Скляр, которому глава государства поручил оставаться в городе до тех пор, пока там полностью не ликвидируют последствия ЧС. В ремонтно-восстановительных работах задействовано более 800 человек.

В Казахстане работает комиссия, которая занялась проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Президент РК поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.