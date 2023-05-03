В полиции Актау опровергли информацию о подозреваемом в убийстве троих детей

Фото: пресс-службы департамента полиции Мангистауской области

В полиции Мангистауской области сообщили, что участковый, рассказавший о подробностях резонансного убийства в Актау троих детей, предоставил журналистам неверную информацию, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, данные о том, что мужчину вернули из Сирии в Казахстан в ходе операции "Жусан", не соответствует действительности.

"Комментарий участкового инспектора полиции о том, что житель Актау, совершивший убийство детей в марте текущего года, был участником программы "Жусан" по возвращению казахстанцев из Сирии и состоял на учёте был перепроверен. Установлено, что данная информация не соответствует действительности. В этой связи с сотрудником проведена профилактическая беседа о недопущении впредь таких фактов", - говорится в сообщении.

Напомним, тела детей 2011, 2014 и 2016 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире в 27-м микрорайоне Актау. По подозрению в убийстве полицейские задержали их 36-летнего отца.