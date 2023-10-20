В полицейской форме заявился жених на сватовство в Шу
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Участковый инспектор полиции ОМПС Шуского РОП во время обеденного перерыва пришёл на сватовство к невесте в полицейской форме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Для меня было большой честью в этот особенный день быть именно в форме, ведь я с детства мечтал стать сотрудником полиции. Этот день непременно останется в нашей памяти, и в будущем я с гордостью буду показывать своим детям этот исторический момент", - сказал молодой офицер.
В свою очередь руководство в действиях сотрудника полиции не отмечают никаких нарушений.
"Он использовал обеденный перерыв. Несмотря на короткий промежуток службы, участковый инспектор отлично выполняет возложенные на него задачи, он уже заслужил уважение коллег и доверие жителей административного участка", - отметил начальник Шуского РОП Асхат Алметов.
В комментариях к публикации в соцсетях будущей молодой семье пожелали большой и светлой любви, благополучия и успехов в нелегкой службе.
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