В поиске вакансии: как в Алматы трудоустраивают безработных

Фото: inform.kz

Трудоустройство молодых специалистов - один из наиболее актуальных вопросов в настоящее время. Государство принимает для этого различные меры, в том числе вводит молодёжные программы. Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Фото: BaigeNews.kz

Проекты центра занятости населения

Центры занятости созданы в 2011 году местными исполнительными органами. В Казахстане сейчас действуют 205 центров занятости, они принимают людей, живущих в районах, городах областного и республиканского значения. Один из них функционирует в Алматы и выполняет многочисленные задачи: оказывает услуги посредничества между гражданами и работодателями, реализовывает активные меры содействия занятости и социальной защиты от безработицы.

В прошлом году в Алматы обучились более 255 тысяч молодых людей. В городе - 36 высших учебных заведений и 94 колледжа. Поэтому вопрос трудоустройства специалистов здесь стоит наиболее остро.

В этом году в Центр занятости обратились около 1,4 тысячи выпускников. Из них более тысячи человек удалось трудоустроить. Они стали участниками национального проекта по развитию предпринимательства. В рамках него введены проекты "Контракт поколений", "Первое рабочее место", "Серебряный возраст".

Цель программы "Первое рабочее место" - повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Их принимают на работу без опыта. Работодатель заключает договор с Центром занятости населения о трудоустройстве выпускника на 30 месяцев с субсидированием оплаты труда государством в размере 30 МРП в течение 18 месяцев.

Нужно отметить, что субсидирование в этом году повысили, в прошлом году она составляла 20 МРП. Таким образом, итоговая сумма превышает 100 тысяч тенге.

Для лиц предпенсионного возраста реализовывается отдельный проект "Серебряный возраст". Срок участия в нём временный, составляет не более 12 месяцев. Городской Центр занятости населения субсидирует часть заработной платы за счет средств бюджета.

В рамках проекта "Контракт поколений" рабочие места для выпускников создаются по полученной ими профессии или родственной к ней специальности. Участники проекта - выпускники учебных заведений не старше 29 лет, завершившие обучение в течение двух лет. Срок участия - до 18 месяцев, размер субсидий составляет 30 МРП. За участником проекта закреплён наставник, которому до достижения пенсионного возраста осталось менее шести месяцев.

Помимо проектов, Центр занятости проводит "Ярмарку вакансий". Её участники могут за день посетить десятки мини собеседований. Это уникальная возможность для соискателей напрямую пообщаться с работодателями и выбрать свой вариант.

Также Центр занятости проводит онлайн-обучение востребованным навыкам на платформе skills.enbek.kz.

Фото: BaigeNews.kz

Выпускники вузов также трудоустраиваются по программе молодёжной практики. В этом году её участниками стали 1,2 тысячи человек.

Фото: BaigeNews.kz

Среди тех, кто принял участие в программе, Айгерим Нургамзинова. Девушка закончила университет два года назад. По её словам, о молодёжной практике она узнала в интернете.

"После того, как я подала документы, мне предложили вакансию через два месяца. Сейчас я работаю в управлении земельных отношений. Практика заканчивается в феврале, хотела бы здесь остаться по её завершению", - рассказывает девушка.

Другая участница молодёжной практики - Аружан Пернебаева. О проекте она узнала через сайт enbek.kz.

"Окончив в этом году университет, как и многие выпускники, я сразу начала искать работу. До этого я слышала о молодёжной практике, поэтому решила попробовать свои силы. Мне помогли сотрудники Центра опубликовать резюме. После этого мне начали звонить и приглашать на собеседование разные компании, в том числе, государственные учреждения. Я откликнулась на вакансию финансиста. После чего меня взяли без опыта работы в "Управление строительства города Алматы".

Какие вакансии наиболее востребованы

С начала этого года в Центр занятости обратились более 44,8 тысяч человек. Из них трудоустроены около 40 тысяч.

"В Центр занятости обращаются также и для постановки на учёт в качестве безработного, для получения социальной выплаты на случай потери работы и за бесплатным медицинским страхованием. Бюджет на меры занятости формируется, исходя из количества безработных на рынке труда, где при дополнительной потребности производится запрос средств, как из местного, так и республиканского бюджетов", - сообщили в Центре занятости.

Наиболее востребованные вакансии - это водитель, торговый представитель, воспитатель, помощник воспитателя, педагог, медсестра, врач, кассир, финансист, аудитор, бухгалтер, швея, автослесарь, фабричный рабочий, электрогазосварщик.

Наименее популярны следующие вакансии: менеджер, химик, хранитель музейных предметов, чистильщик оборудования, штамповщик, эпидемиолог, стюард, теолог, стекольщик, слесарь механосборочных работ.

Управляющий директор АО ЦРТР Александра Молчановская отмечает, что многие выпускники сейчас выбирают профессии, не ориентируясь на собственные предпочтения.

"Сегодня существует проблема, что молодежь выбирает профессии под влиянием родителей, друзей, наличия грантов. Они не ориентируются на свои предпочтения и сильные стороны", - говорит эксперт.

Александра Молчановская подчеркивает, что привлечение выпускников на специальности, которые им неинтересны, невыигрышно для экономики.

"Это потеря времени и средств. Экономика от этого не выиграет. Для того, чтобы выпускники осознанно выбирали профессию, нужно развивать систему профессиональной ориентации с дошкольного возраста. Сейчас Министерство просвещения и Министерство высшего образования и науки внедряют профессию профиориентолога. Он будет с учётом потребности рынка помогать определять нужную специальность. Также хочу отметить, что для повышения интереса к рабочим профессиям в Казахстане проводят чемпионат WorldSkills. Кроме того, в следующем году на электронной бирже труда планируется разработать цифровой путеводитель по профессиям, где будет подробная информация по ним", - рассказала управляющий директор АО ЦРТР.

Заработная плата молодых специалистов, выпускников зависит от профессии, отрасли, занимаемой должности. Чаще всего на начальном этапе карьеры выпускники начинают с базового оклада, который может быть ниже средней заработной платы по стране, но по мере накопления опыта и успешного выполнения задач они могут рассчитывать на дальнейший рост дохода.

Эксперт подчёркивает, что размер зарплаты также зависит и от состояния экономики.

"Заработная плата зависит от экономики и, конечно, сам работодатель устанавливает свое штатное расписание. Если у него растёт спрос на услуги или продукцию, расширяется бизнес, он может предложить более конкурентоспособную зарплату для своих сотрудников. Если мы говорим о бюджетном секторе, то здесь зарплата специалистов зависит от бюджета", - заключила эксперт.

Другие проекты для центра занятости

Помимо программ для молодых выпускников, в центре занятости существует проекты "Социальные рабочие места" и "Общественные работы".

Программа "Социальные рабочие места" предусматривает частичное субсидирование в размере 35 процентов от назначенной зарплаты работодателя (но не превышающей 20 МРП) со стороны государства, но по-прежнему не более чем на 12 месяцев, с учетом всех необходимых отчислений.

Подобный же пакет действует в программе "Общественные работы" лишь с разницей полного финансирования в пределах средств местного бюджета и средств работодателей по их заявкам. Право на участие в общественных работах имеют безработные граждане без права дополнительного заработка. Особое внимание уделено людям с особыми потребностями, трудоспособность которых поддержана льготами и квотами при устройстве на работу либо для общественных фондов инвалидов РК.

Изменения правил составления договоров с работодателями коснулись многих неправительственных организаций. Обычно они из года в год могут корректироваться и меняться. Ознакомиться с ними можно на официальных цифровых площадках Центра занятости населения Алматы или на специальных разъяснительных мероприятиях, организованных специалистами отдела.

Если желаете узнать больше о программах Центра занятости населения, вы можете получить консультацию в Доме социальных услуг (проспект Достык, 85), а также в гражданском центре Алматы, воспользовавшись следующими контактами: +7 727 398 95 25, e-mail: info@civilcenteralmaty.kz.