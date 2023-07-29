В поисках главного ублюдка: бой Порье и Гейджи в раскладах Olimpbet

30 июля ориентировочно около 7 утра по времени Астаны начнется главный поединок турнира UFC 291. Дастин "Бриллиант" Порье (29-7) и Джастин "Хайлайт" Гейджи (24-4) сразятся за вакантный титул BMF.

Пояс BMF (Baddest motherfu***r – "самый крутой ублюдок") был придуман специально для боя Хорхе Масвидаля и Нейта Диаса на UFC 244 в ноябре 2019 года. Победу тогда одержал первый. В этом году он завершил карьеру.

И если в первый раз титул разыграли между действительно плохими парнями, которые прославились харизмой и образами, то сейчас право на пояс оспорят самые эффектные ударники ростера.

Дастин и Джастин хоть и не добирались до главного титула, но не выпадают из списка топов долгое время. С первого боя Порье и Гейджи прошло уже 7 лет. Тот поединок до сих пор считается эталоном бескомпромиссной рубки. Победу тогда одержал более опытный "Бриллиант". С тех пор парни только улучшили свои навыки.

Вот и в этот раз аналитики Olimpbet считают Дастина фаворитом: коэффициент на победу Порье – 1.75, на победу Гейджи – 2.14.

Кстати, для этого боя действует специальная акция от самого щедрого букмекера страны: если ставка от 2 000 тенге на победу "Бриллианта" не сыграет, то на счет пользователя вернется 20% суммы.

От таких мастеров можно ожидать чего угодно. Единственное, что можно предугадать – высокий уровень зрелищности. У них 22 (!) награды за лучший бой/выступление вечера на двоих. Но если Джастин часто бьется в октагоне эффектно, но не эффективно, то Порье лучше соблюдает этот баланс.

Эксперты сходятся во мнении, что два опытных ударника не будут осторожничать: коэффициент на досрочное окончание боя 1.33. И скорее всего раньше времени управится Порье: на это Olimpbet предлагает кэф 2.24.

Кроме главного события UFC 291 стоит обратить внимание и на соглавное. Бывший чемпион среднего веса Алекс Перейра дебютирует в полутяжелой категории. Его соперник – бывший чемпион дивизиона Ян Блахович: П1 – 1.82, П2 – 1.98.

Перед этим зрителей ожидает противостояние карате и капоэйры. Стивен Томпсон и Мишел Перейра точно способны "украсть вечер": П1 – 1.62, П2 – 2.3.

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