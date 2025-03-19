Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) обнаружили в Астане незаконно содержащегося львенка. 27-летний местный житель держал дикое животное в подсобном помещении одной из станций технического обслуживания (СТО), передаёт BaigeNews.kz.

По данным правоохранительных органов, львенок изъят, в ближайшее время его планируют передать в зоопарк, где ему будет обеспечен надлежащий уход.

По факту содержания редкого животного зарегистрировано уголовное дело по статье о незаконном обращении с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных. Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства появления львенка у владельца.