В подъезде одного из домов Петропавловска нашли письма из прошлого

Фото: pkzsk.info

Письма и открытки полувековой давности обнаружил житель областного центра в подъезде, ередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Необычную находку при ремонте подъезда в одной из многоэтажек обнаружили в Петропавловске. Оказалось, что обычные почтовые ящики почти полвека хранили тайну - десятки писем и поздравительных открыток. "Потеряшки" даже сохранили имена и фамилии получателей. И жильцы дома надеются спустя полстолетия все же передать корреспонденцию адресатам.

Пожелтевшие конверты и открытки с чуть выцветшими чернилами - необычная корреспонденция в семье Герасимовых заняла весь стол. Неизвестные адресаты, но знакомые названия улиц, пусть даже уже и переименованных по нескольку раз - таким раритетом похвастает не каждый. Необычную находку сделали несколько дней назад. В подъезде начали делать ремонт, и жильцы посчитали, что старые почтовые ящики уже никому не нужны.

"Первый ящик оторвали - упали 2 или 3 письма. Оторвали второй - все остальное повалилось из ящиков. Письма, открытки поздравительные. Старые квитанции, напечатанные на печатных машинках", - говорит житель Петропавловска Виктор Герасимов.

Среди практически полувековой корреспонденции сосед с первого этажа нашел свою квитанцию с долгом в 2 рубля за коммуналку. То ли за свет не оплатил, то ли за воду — сейчас о таких тарифах только мечтать.

"Было одно уведомление с почты, из Грузии посылка была. Пожалел, что выкинул. Надо было тоже забрать. Может кто-то до сих пор посылку ждёт", - рассказывает Виктор Герасимов.

В 1976-м в газете "Правда" писали про элеватор, уборку и разоружение ООН. Почти полвека прошло, а мы обсуждаем те же новости. Виктор Герасимов надеется, что те, кому были адресованы эти письма, живы и будут рады получить весточку из прошлого столетия.