В Петропавловске запустили фабрику по производству офисной и туалетной бумаги

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Пока в Европе жалуются на резко возникший дефицит туалетной бумаги, ее производство стартовало в Северо-Казахстанской области. Местная компания запустила бумажную фабрику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

На новом предприятии работают 80 человек. Основное производство - офисная бумага формата А4 и туалетная бумага. Цены на эту продукцию резко взлетели весной этого года, возник дефицит из-за глобальной перемены логистики и поставок.

По словам акима области Кумара Аксакалова в запуск производства вложено 2,5 млрд. тенге инвестиций. Выдан льготный кредит по программе "Экономика простых вещей". Бумажная фабрика будет ежегодно выплачивать 200 млн тенге в виде налогов.

"Сейчас в нашу страну импортируется в 2 раза больше бумажных изделий, чем выпускается. Для снижения бумажного импорта реализовали важный инвестпроект. Фабрика выпускает свыше 5 тысяч тонн продукции на сумму 3 млрд тенге в год. Это салфетки, бумажные полотенца, бумага формата А4. Всего 20 видов продукции. Импорт гигиенической бумаги по Казахстану снизится на 16%. Надо отметить, североказахстанская фабрика по объему производства будет второй по стране после компании “Карина”, - сказал Кумар Аксакалов.