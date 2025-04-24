В Северо-Казахстанской области возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 19-летней жительницы города, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошёл на территории областного центра, где двое мужчин 27 и 25 лет, по версии следствия, совершили преступление против половой неприкосновенности молодой девушки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. В настоящее время они помещены в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются.

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