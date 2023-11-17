В Петропавловске задержали блогеров за вымогательство 50 млн тенге
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Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО по обращению директора одной торговой сети, за вымогательство 50 млн тенге, задержаны двое жителей Петропавловска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Блогеры, известные в определенных кругах, как авторы ресурса в социальных сетях, посвященного защите прав потребителей, устраивали неожиданные рейды по торговым точкам.
Они направляли жалобы в госорганы о нарушениях, якобы выявленных ими в торговых точках.
"Установлено, что с начала 2022 года под лозунгами о защите прав потребителей они регулярно проводили так называемые “рейды” по торговым точкам Петропавловска; под видом блогеров снимали провокационные видеоролики с участием работников торговой сети, создавая конфликтные ситуации с вызовом полиции", - сообщили в полиции.
В начале сентября молодые люди путем шантажа начали требовать от регионального директора торговой сети деньги в сумме 50 млн тенге, за прекращение своих действий, однако были задержаны сотрудниками УБОП ДП СКО с поличным при передаче части вымогаемой суммы: 5 млн тенге.
Начато досудебное расследование по п. 2 ч. 2 ст. 194 УК РК.
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