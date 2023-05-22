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В Петропавловске выявили 25 несанкционированных свалок
План по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на территории Северо-Казахстанской области на 2023 год выполняют экологи совместно с полицейскими и местными исполнительными органами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Мобильная рабочая группа объехала Петропавловск, Кызылжарский, Жамбылский, Есильский и Мамлютский районы.
"В ходе выездов по Петропавловску зафиксировано 25, по Кызылжарскому району 12, по Жамбылскому району 1, по Есильскому району 1, по Мамлютскому району 8 несанкционированных мест размещения отходов, 3 с нарушением установленных границ", — сообщил руководитель департамента экологии региона Азамат Бектасов.
Для их ликвидации и привлечения к ответственности виновных лиц направлены письма в акиматы и полицию. По словам главного эколога области, на сегодня из 47 свалок, выявленных рабочей группой, устранили 10. Работу обещают продолжить. В прошлом году посредством космического мониторинга по Северо-Казахстанской области выявили 232 несанкционированные свалки. Ликвидировали 224.
В этом году места размещения мусора в регионе из космоса ещё не отслеживали. Вместе с тем, необходимо выполнить поручение министерства экологии по обеспечению 100% ликвидации незаконных помоек.
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