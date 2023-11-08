9 ноября в Петропавловске введут режим ЧС из-за повреждения на канализационном коллекторе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Как отметили в городском акимате, 7 ноября 2023 года произошло повреждение на канализационном коллекторе Д-800мм в районе ул. Жукова – Н. Назарбаева.

"Данный коллектор 1956 года постройки, собирает стоки с 19-го, 20-го микрорайонов, Рабочего поселка, микрорайона Береке, район Привокзальной площади, а также промышленной зоны по ул. Нефтепроводной. В связи с большим износом устройства, участились случаи повреждения", - говорится в сообщении.

Чтобы предотвратить полную остановку коллектора есть необходимость провести срочный ремонта данного участка, заявили в акимате.

"В этой связи, акиматом города принято решение объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба для проведения оперативного ремонта коллектора. Сейчас соответствующий документ находится на рассмотрении на портале НПА.

Режим ЧС будет введён с 9 ноября. Обследование коллектора проведено, ТОО "Кызылжар Су" приступают к капитальномау ремонту", - сообщили в ведомстве.