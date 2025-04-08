Сотрудники полиции работают в усиленном режиме в дачных массивах, расположенных в районе городского пляжа в Петропавловске, и на западной окраине города вдоль берегов Есиля, передаёт BaigeNews.kz.

Стражи порядка и спасатели патрулируют садоводческие общества по воде. С 8 апреля на дежурство вышла вторая моторная лодка.

"Несмотря на хорошую скорость лодок на открытых участках, в некоторых местах приходится грести вручную - глубина небольшая, в воде встречаются деревья, кустарники и скрытые подводные преграды, которые могут повредить мотор. На суше сотрудники полиции совместно с военнослужащими части 6637 Национальной гвардии продолжают круглосуточное дежурство на 12 постах, установленных вблизи дачных участков. Главная задача — безопасность людей и защита имущества, которое временно осталось без присмотра", - сообщили в пресс-службе ДП СКО.

Первый день патрулирования прошёл без происшествий.