Стало известно о кончине ветерана Великой Отечественной войны Валентины Архиповны Волкодав. Ей было 103 года, передаёт BaigeNews.kz.

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов выразил соболезнования родным и близким.

"Несмотря на тяжёлые испытания войны, Валентина Архиповна всегда оставалась жизнерадостной, сильной и светлой. В этом году она отметила своё 103-летие, радуя окружающих бодростью духа. Светлая память настоящему Герою", — написал глава региона в соцсетях.

Валентина Волкодав ушла на фронт в 19 лет. Служила в мостостроительном отряде на Белорусском и Украинском фронтах. Под обстрелами строила мосты и обеспечивала переправы для наступающих войск. Прошла путь от Волги до Берлина. За мужество была награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями.

После Победы она вернулась к мирной жизни: работала бухгалтером на керамическом заводе в Целинограде, а последние десятилетия проживала в Петропавловске. Её жизненный путь — пример стойкости, мужества и беззаветной любви к Родине.