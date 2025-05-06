Детский реаниматолог Бейсембаев Данияр Жумабаевич рассказал о тяжёлом случае скарлатины, который произошёл в марте в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz.

Ребёнок поступил в инфекционное отделение в крайне тяжёлом состоянии 25 марта, с септическим течением заболевания. У него наблюдались высокая температура, токсикоз, обширная сыпь по всему телу, обезвоживание второй степени и множественные осложнения.

Во время пребывания в реанимации были выявлены поражения печени, острая почечная недостаточность, вторичный кардит, лёгочная гипертензия и сердечная недостаточность III класса. Все осложнения развились на фоне тяжёлой формы скарлатины.

Особенно тревожным стало развитие сепсиса, который сопровождался резким снижением уровня тромбоцитов до критических 20×10⁹/л (при норме 180×10⁹/л) и кровотечениями из уязвимых участков тела. Кожные покровы были ярко-красными, покрытыми сливной мелкоточечной сыпью.

Благодаря оперативным действиям врачей — реаниматологов, инфекционистов, заведующей инфекционного блока, заместителя директора по медчасти и всего медперсонала — ребёнку удалось спасти жизнь. Уже 1 апреля он был переведён в инфекционное отделение в стабильном состоянии, а 13 апреля — выписан домой с признаками выздоровления.

Медики подчеркивают: несвоевременное обращение за помощью при инфекционных заболеваниях может привести к тяжёлым последствиям. Этот случай показывает, насколько опасной может быть скарлатина в тяжёлой форме и почему важно внимательно следить за здоровьем ребёнка при первых признаках инфекции.

"Берегите себя и своих детей. При первых симптомах — обращайтесь к врачу, не затягивайте", — призывают специалисты.

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