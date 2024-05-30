В Петропавловске приступили к ремонту подтопленных при наводнении домов

Ремонт пострадавших при наводнении домов начали в Петропавловске. Бригады строителей и разнорабочих с разных районов области помогают владельцам подтопленных участков восстановить их жилье. В тех домах, которые достаточно просохли, приступили к укладке пола и ремонту стен. Вскоре приступят и к чистовой отделке. В одном из восстановляемых домов побывал корреспондент BaigeNews.kz

Не всем домам удалось выстоять перед напором стихии. Это заметно по тому, как поредели улицы микрорайона Кожевенный. Практически через участок дома либо отсутствуют вовсе, либо скоро их будут сносить по признанию статуса "аварийный". Соседка одного из таких домов – Ирина Юркова. Скоро слева от нее будет пустой участок. Сравнивать с соседским несчастьем свои потери женщина не хочет.

"Мой дом остался на месте. Не сошел с фундамента, не уплыл, не развернулся. Это уже очень хорошо. Конечно, выглядит он неприглядно. Но со временем все сделаем, восстановим. Вода стояла по окна. Я здесь живу почти 20 лет. Семь лет назад, когда было сильное наводнение, вода была только на огороде. Даже в дом не заходила. Поэтому, даже когда нас предупреждали, говорили, что будет сильный разлив, что эвакуация будет в любом случает, мы особо не собирались. Живем с сыном вдвоем. Собрали по сумочке самое необходимое. А когда утром МЧС нас разбудили, мы испугались от шума водопада. Даже не поняли, что это. Так шла с двух сторон", - вспоминает Ирина.

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Ее дом буквально атаковало сразу два потока воды: по улице шла волна от прорванной плотины, со стороны огорода - где произошел перелив.

"Вещи подняли, но напиталось все влагой. Новый телевизор стоял - утонул на пол экрана. Который висел на стене, его не достала вода. Но боимся включать, сказали запчасти отсырели, может замкнуть. Пока не экспериментируем с электроприборами. Так и с плитой, холодильником, машинкой. Мастера будут смотреть. В закрытом погребе банки с закрутками куда-то делись. Небольшую часть достали, остальные непонятно где. Животные все на месте. Перед наводнением один кот-гулена ушел. Двое остались дома. Мы не думали, что по окна вода будет. Корм приготовили, воды им оставили. Они на подоконниках все это время сидели. Собаку отпускали. Она бегала по улице. Как вода сошла, она сама вернулась домой", - говорит женщина.

Спустя две недели, когда первая волна спала и вода сошла со двора Ирина вернулась домой. Принялась сушить вещи, растапливать печь, оценивать ущерб. Тогда она не предполагала, что беду принесет и вторая волна паводка.

"Вторая волна не зашла в дом, но разбомбила хозпостройки. Волны сильные были. Баню разворотило. Угольника и дровника вообще нет. Приплывали огромные бревна, они и разбомбили все. Сейчас на скорую руку сколотили сарайки. Потом к нам приехала бригада ребят. Они делали демонтаж после. Справились довольно быстро: в два-три дня. Полностью вскрыли стены, полы. Поставили пушки для просушки. Сушился у нас дом недели три. Ждали, пока лаги и стены просохнут. Сейчас ребята начинают делать монтаж полов, стен. Пробный застелили пол. Еще будут подвозить стройматериал, застилать и будем проверять как хорошо будет держаться. Обещают двухлетнюю гарантию", - рассказывает хозяйка.

Эксперты оценили ремонт ее дома в 5,3 миллиона тенге. Однако в свежеотремонтированном доме пока не будет всей необходимой мебели. Ту, что была, не спасти. А на 150 МРП не разгонишься, призналась женщина.

"Будем выкручиваться. Родственники обещали помощь, дочь скоро приедет.

Ремонт дома, по заверению бригадира, закончат в течение недели, полторы. Это с поклейкой обоев. Пока будем разбираться со двором. Много нового стройматериала было, планировали стройку. Все вода унесла. А что не нужно – принесла. Но ила у нас немного. Огород, хоть и несильно в мусоре, но в этом году не до него. Сначала нужно дом и надворные постройки восстановить. За огородами еще стоит вода. Не ушла. Пирамиды песка остались. Кустарники в основном не вымокли. Яблоньки, малина, смородина выжили. Но не все. Соседу хуже досталось", - говорит Ирина.

Марат, сосед Ирины через забор, которого уже нет, любезно пригласил нас посмотреть в какую разруху превратил его участок паводок. Принесенный водой мусор и грязь он все еще собирает.

"Ила много. Мне досталась вся грязь. Камыша еще больше. Прижился уже. Растет, зеленеет. Дом еще сушится. Вода в подполе еще стоит. У меня дом большой, добротный. Волна его не смыла и хорошо. Конечно, теперь каждую весну будем опасаться. Но если второй раз затопит, то будем думать, оставаться или нет. Но тем, кто на окраине - точно нет смысла оставаться", - объяснил Марат.

В микрорайоне Кожевенный в минувшем апреле около 360 домов оказались в воде. Где-то ее уровень доходил до трех метров, скрывая по крышу местный частный сектор. Такую картину горожане наблюдали в течение месяца. А пострадавшие в ужасе от происходящего ютились у родных, знакомых, на съемном жилье или в эвакопунктах.

Сейчас на улицах подтопленных микрорайонов работают мехбригады. В Кожевенном же помогают в ликвидации последствий наводнения рабочие из Жамбылского и Есильского районов. Помимо демонтажа и ремонта, они продолжают очищать дороги и проулки. Уже вывезено около пятисот тонн принесенного водой мусора и выброшенных жителями уже негодных вещей.

"В нашей зоне ответственности 118 домов. 70 из них эксперты признали непригодными для жилья. Вскоре их будут сносить. В 32 домах мехбригады сделают ремонт, после чего владельцы смогут заехать в дома. У нас пять бригад по семь человек. Без согласия владельцев в дома не заходим. С момента начала ремонта они находятся там. Сейчас проводим ремонтные работы в семи домах. В основном это восстановление фундамента, стен, пола, окон и наружной обшивки", - объяснил заместитель акима Жамбылского района Нурбек Сапаров.

Тем временем в Северо-Казахстанской области завершилась оценка пострадавшего имущества и техническое обследование подтопленных домов. Владельцы жилья получают документы. По предварительным данным, из 3,8 тысяч пострадавших от наводнения домов более 1,7 тысячи более не пригодны для проживания. Все они получат альтернативное жилье. Подлежат ремонту 2,1 тысяча домов. Около трехсот владельцев дали согласие на помощь в это мехбригад.

Ремонтно-восстановительные работы продолжаются в 136 домах. Порядка тысяч североказахстанцев предпочли восстановить жилье своими силами. И вскоре они получат соответствующие оценке выплаты.

Напомним, что для оставшихся из-за наводнения жилья на окраине Петропавловска строится 520 частных домов. Всего, по данным местных властей, там возведут 700 жилых объектов. Изъявили желание заселить новый микрорайон "Солнечный-2" 130 пострадавших.

Продолжается и приобретение благоустроенных квартир на вторичном рынке жилья. Уже выкуплено - 87.