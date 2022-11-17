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В Петропавловске повредили памятник истории и архитектуры
В Петропавловске продолжается история с незаконной облицовкой памятника архитектуры 19-го века, который находится в частной собственности предпринимателя. К делу подключились полицейские, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Центр по охране и использованию историко-культурного наследия в своем официальном инстаграме опубликовал пост по поводу облицовки дома купца Измайлова, ныне ресторана "Генерал Корнилов" металическим сайдингом.
9 ноября 2022 года путем визуального осмотра памятника местного значения "Дом купца Измайлова" сотрудниками центра установлено, что проводятся ремонтно-строительные работы (монтаж металлического сайдинга) на юго-западной стене фасада здания со стороны ул. К. Сутюшева. Работы проводятся в нарушение пункта 5 статьи 32, пп. 11) п. 1 статьи 11 без соответствующих процедур согласования и фирмой, не имеющей специализированной лицензии.
На сегодняшний день работы на данном объекте приостановлены. Сотрудниками полиции составлен протокол о выявленных фактах нарушения. На данный момент рассматривается вопрос о привлечении к ответственности всех виновных лиц по статье 203. п.1. УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность".
Несмотря на запреты, работы на объекте были продолжены, более того, часть кирпичей сбили со стены старинного здания, потому что они выступали и мешали продолжать облицовку.
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