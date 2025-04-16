В Петропавловске произошло смертельное ЧП на железной дороге. Один человек погиб под колёсами поезда, передает BaigeNews.kz.

Трагедия случилась в первом квартале 2025 года на участке Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги.

По факту инцидента линейным отделом полиции на станции Петропавловск возбуждено уголовное дело по статье 344 части 2 УК РК — "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Сейчас ведутся следственные действия.

Иная информация, в соответствии со статьёй 201 УПК РК, не подлежит разглашению.

По данным ЮУЖД, основной причиной подобных трагедий остаются нарушения правил личной безопасности: переход путей в неустановленных местах, использование наушников и капюшонов, а также пребывание в состоянии алкогольного опьянения.

За первые три месяца 2025 года на Южно-Уральской магистрали, включая Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую и Северо-Казахстанскую области, погибли 8 человек, из них один — в Петропавловске. Для сравнения, за тот же период 2024 года — 4 человека скончались, трое получили травмы.

Железнодорожники продолжают усиливать меры безопасности: обновляют настилы, ремонтируют пешеходные мосты, устанавливают дополнительные предупреждающие знаки, улучшают освещение и проводят совместные рейды с транспортной полицией. Кроме того, в школах и колледжах ведётся просветительская работа о правилах поведения на железной дороге.

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