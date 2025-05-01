В Петропавловске открыли Аллею Единства
Деревья высадили представители разных поколений и этносов.
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В Центральном парке Петропавловска в честь Дня единства народа Казахстана и в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" появилась новая зеленая зона — Аллея Единства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата СКО.
Деревья высадили представители разных поколений и этносов: в акции приняли участие аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, аксакалы, активисты Ассамблеи народа Казахстана, молодежь и неравнодушные жители региона.
"Я был рад видеть среди участников наших уважаемых аксакалов, представителей АНК, молодежь и жителей области. Вместе мы создали еще одну зеленую территорию, которая будет напоминать о нашем единстве. Пусть Аллея Единства станет местом встреч, общения и символом дружбы", — отметил Гауез Нурмухамбетов.
Праздничная атмосфера царила в парке на протяжении всего дня: школьники мастерили скворечники, дети рисовали на свежем воздухе. Участники акции подчеркнули, что новое общественное пространство стало не только вкладом в озеленение города, но и напоминанием о важности сплоченности, взаимопонимания и бережного отношения к природе.
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