В Петропавловске объявили лот на закуп двух тёплых остановок

В Петропавловске хотят установить две тёплые автобусные остановки по стоимости примерно трёх квартир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

История с тёплыми остановками в нашем городе началась давно, ещё в 2015 году. Тогда были установлены два павильона, на привокзальной площади и на улице Нурсултана Назарбаева, остановка "проспект Конституции Казахстана". В павильоне установили терминалы оплаты, потом там расположилась уличная библиотека. Но в итоге они оказались закрыты и в 2019 году были демонтированы.

Их стоимость в то время составляла по 9 млн тенге за каждую. Тогда установкой и содержанием тёплых остановочных павильонов в пилотном режиме по своей инициативе и на собственные средства занималось ТОО "Эко Север". Затем в 2021 году на пересечении улиц Н. Назарбаева и Хименко появилась большая остановка, состоящая из трёх отсеков - летний проветриваемый, тёплый отсек и торговый. Его установил некий предприниматель.

И вот на сайте государственных закупок 15 ноября появилось объявление номер 8627367-1 с наименованием "Изготовление и установка тёплых остановочных павильонов". В технической спецификации имеется описание требуемых характеристик.

В стоимость входит изготовление, сборка, монтаж и установка (все сопутствующие материалы, необходимые для установки) тёплых остановочных павильонов, установка происходит в черте города согласно улиц, указанных в данной технической спецификации, и строго по согласованию с заказчиком.