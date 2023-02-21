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bigfoto.name Сегодня, 15:27
288
Сегодня, 15:27
288
Фото: bigfoto.name

В Петропавловске нашли 1,5 тысячи бесконтрольных квартир

В Петропавловске обнаружили полторы тысячи бесконтрольных квартир акимата, которые сдавались в аренду, передаёт BaigeNews.kz. Жильё числилось на балансе городской администрации, его сдавали, но документы на них отсутствовали.

Как сообщила Антикоррупционная служба, руководство города не подозревало о существовании этих квартир. Незаконно проживающих в них будут выселять и заселять в них нуждающихся граждан. В первую очередь это социально уязвимые слои населения - детей-сирот, матерей-героинь и многодетных семей.

Кроме того, Антикор выявил около 1400 фактов исключения людей из очереди на жильё без указания причины.

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#Петропавловск #квартиры #акимат #антикор
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:27
288
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