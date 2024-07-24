В Петропавловске начали строить многоэтажки для пострадавших от паводка

В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводка в новом микрорайоне "Копай", передаёт BaigeNews.kz.



Общая площадь застройки составит 44,6 гектара.

В микрорайоне планируется строительство 29 многоквартирных домов. Это 18 комплексов общей площадью 289,9 тысячи квадратных метров.

Уже ведётся строительство девяти домов общей площадью 73,1 тысячи квадратов. Возведение многоэтажек планируют завершить в 2024-2025 годах.

Министр промышленности и строительства отметил оперативность и качество в проведении строительных работ.

По данным ситуационного центра Министерства промышленности и строительства РК, всего в Северо-Казахстанской области проведено техническое обследование 3 993 объектов, по результатам которого запланировано: построить 700 домов – завершено 200; приобрести 1 329 домов – приобретено 836; провести ремонтные работы 1 964 домов - завершено 1001.