В Петропавловске мужчину чудом спасли из ледяной воды
Хрупкий лед едва не стал смертельной ловушкой.
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В Петропавловске произошел опасный инцидент – мужчина провалился под лед в районе смотровой площадки Парка Победы. Очевидцы незамедлительно сообщили о происшествии в экстренные службы по номеру 112, передаёт BaigeNews.kz.
На место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. Пострадавший находился в 40 метрах от берега, и его жизнь висела на волоске. Используя спасательный аркан и круг, специалисты сумели вытащить мужчину 1969 года рождения из ледяной воды.
"Мужчина был передан медикам скорой помощи. К счастью, его жизни ничего не угрожает", - прокомментировали в МЧС.
Спасатели предупреждают, что из-за неустойчивой погоды и повышения температуры воздуха лед на водоемах становится хрупким и небезопасным.
"Чтобы избежать трагедий, не выходите на тонкий лед и следуйте правилам безопасности!" - резюмировали в ведомстве.
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