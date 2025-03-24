В Петропавловске произошел опасный инцидент – мужчина провалился под лед в районе смотровой площадки Парка Победы. Очевидцы незамедлительно сообщили о происшествии в экстренные службы по номеру 112, передаёт BaigeNews.kz.

На место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. Пострадавший находился в 40 метрах от берега, и его жизнь висела на волоске. Используя спасательный аркан и круг, специалисты сумели вытащить мужчину 1969 года рождения из ледяной воды.

"Мужчина был передан медикам скорой помощи. К счастью, его жизни ничего не угрожает", - прокомментировали в МЧС.

Спасатели предупреждают, что из-за неустойчивой погоды и повышения температуры воздуха лед на водоемах становится хрупким и небезопасным.