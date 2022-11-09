В Петропавловске место порыва на трубе, лишившей город воды, нашли при помощи робота

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В Петропавловске продолжаются работы по устранению крупной аварии, произошедшей на водоводе. Место порыва пришлось искать при помощи робота. Утром 7 ноября без водоснабжения продолжают оставаться одна многоэтажка и 4 социальных объекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

По информации исполнительного директора ТОО "Кызылжар су" Армана Саутова, порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 800 мм произошёл вчера, 6 ноября, в 15:43. Из-за этого было снижено давление по всему городу, а во многих многоэтажках из-за отсутствия напора вода и вовсе пропала.

К 19:30 давление в городе было восстановлено, но без воды оставались 14 многоэтажек (825 абонентов). Поэтому первостепенной задачей предприятия было восстановить подачу водоснабжения в эти дома. В работе были задействованы все аварийные бригады, 10 единиц техники.

К 20:15 водоснабжение в 13 из 14 многоэтажек было восстановлено. Неподключенной до сих пор остается только 9-этажка по адресу Жумабаева, 116 (360 абонентов). К дому обеспечен подвоз воды. Водовоз будет дежурить здесь до окончания всех работ и восстановления водоснабжения в доме. Также без воды остаётся Высший колледж Магжана Жумабаева, бассейн местного университета, Филиал партии "Amanat" и бизнес-центр "Есиль".

"Ночью у нас была первостепенная задача снабдить все многоэтажные дома водой. Поэтому, в первую очередь, мы занимались не устранением аварии, а тем, чтобы дать людям воду. Реконструкция этого водовода проводилась в 2009 году за счёт средств бюджета. К сожалению, данная труба находится в гильзе, то есть труба в трубе. Поэтому быстро определить, где произошел порыв, не получилось. Буквально три года назад мы приобрели оборудование. Это робот с камерой, который запускается в трубу. Сегодня утром мы его запустили и нашли повреждение. Оно обнаружено на стыке возле коллектора", - рассказал Арман Саутов.

Использовать робот очень удобно. Если бы не он, работникам пришлось бы вскрывать все 70 метров, от точки порыва до точки выхода воды из-под земли. А так, оперативно определили, что от колодца до места аварии всего 23 метра. Сейчас в районе порыва ведутся работы по вскрытию дорожного полотна. После этого будет произведена склейка трубы. Работы обещают завершить 7 ноября ближе к ночи.