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В Петропавловске люди ругаются из-за замены лифтов по программе модернизации
На минувшей неделе в Петропавловске в доме 32 по улице Батыр Баяна прошло очередное собрание, уже несколько месяцев жильцы четырех подъездов обсуждают замену лифтов, но к обоюдному решению пока не пришли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
"В феврале месяце были представители из акимата КГУ "Жилищная инспекция" и ставили вопрос, объясняли, что существует такая программа "Нұрлы жер", по которой нам нужно заменить лифты. Нам была оглашена сумма, стоимость каждого подъезда 15 млн тенге. Перед этим мы посмотрели в интернете, там были суммы по 6 миллионов. Когда мы посчитали, что нас всех хотят "посадить на кредиты" на 15 лет, извините, мы не можем. Смета вот есть, она составлена на заказчика ОСИ "Батыр Баяна, 32", мы - не ОСИ, мы - КСК. И смета на 65 млн 926 тысяч тенге. А в протоколе, который был заготовлен, 63 млн", - объясняет член инициативной группы КСК "Батыр Баяна, 32" Альфия Гайфуллина.
Члены инициативной группы многоэтажки считают, что председатель КСК подделывает документы, а еще не слышит их.
"Прекрасно работают лифты. Если даже что-то сломалось, то к нам приходят и все ремонтируют. Для того, чтобы менять, нужны веские причины, то есть техническая экспертиза должна показать, что лифт не годен. Первого августа в этом году была сделана техническая экспертиза, написано, что лифт в исправном состоянии и годен к эксплуатации. Никаких замечаний не было отражено", - говорит одна из жительниц дома.
Председатель КСК Галина Ляльченко заверила, что к подделке документов никакого отношения не имеет. С теми, кто считает иначе, женщина готова беседовать в суде. Она объяснила, что инициативная группа состоит из жителей первого и второго этажей, которым новый лифт в их подъезде просто не нужен.
"Прошло два собрания. В первом количество голосов было набрано больше 2/3. Теперь у нас второе собрание было 23 числа. Это об оплате за лифты. Лифты у нас в плохом состоянии, потому что несколько раз мы детей вытаскивали. Срок эксплуатации лифтов - 25 лет уже прошел, в данный момент идет 28-й год", - поясняет свою позицию председатель КСК.
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