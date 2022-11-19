В Петропавловске брошенную турецкими инвесторами больницу достроят за бюджетные деньги

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В Петропавловске обещают возобновить строительство самого крупного долгостроя - многопрофильной больницы на окраине города и достроить в следующем году две новые поликлиники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Новые палаты, современное дорогостоящее оборудование, а главное, лечение и специалисты - на уровне заграничных. Все эти обещания жители региона слышат уже не первый год.

Аким области несколько раз возил журналистов на стройплощадку "турецкой" больницы и все уже мечтали, как вертолет будет высаживать экстренных пациентов на специально построенной площадке.

Был уверен Кумар Аксакалов, что реализация этого крупного проекта, инвесторов и прототип для которого искали долго, мотаясь по заграничным командировкам, поможет развить в нашей области медицинский туризм. Но в жизнь планы руководства области до сих пор никак не воплотятся.

В 2020 году в Петропавловске начали строительство современной многопрофильной больницы, которое было рассчитано на 2,5 года. Сегодня оно уже должно было бы близиться к завершению, но вот уже полгода объект заморожен, и там не ведутся никакие работы. О причинах власти скромно молчат, а по городу ходят разные слухи и предположения.

Ранее сообщалось, что реализацией проекта занимается турецкая компания YDA Group. В новом стационаре планировали установить линейный ускоритель стоимостью порядка 1,5 млрд тг, предполагалось сделать единый центр получения анализов. На территории больницы хотели расположить центр санитарной авиации. Планировалось оказание недоступных до сих пор жителям области услуг, но воз и ныне там. За качественной медицинской помощью североказахстанцы продолжают ездить за границу