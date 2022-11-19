Лента новостей
- В Петропавловске брошенную турецкими инвесторами больницу достроят за бюджетные деньги 07:48 116
- Риддерскую ТЭЦ могут передать инвесторам 06:33 182
- Все школы Акмолинской области проверят после взрыва котельной в Аршалы 05:27 254
- Всего 17 млн тенге штрафов заплатили владельцы большегрузов за разбитые дороги ВКО 04:39 245
- Фируза Шарипова досрочно выиграла второй бой в ММА 03:21 303
- Павлодарский водоканал незаконно обогатился на 177 миллионов тенге 02:16 281
- В Усть-Каменогорске по жалобам горожан проверят, чем подсыпают дороги 01:08 291
- 1 млн тенге похитила домработница у больной женщины в Темиртау 00:22 361
- В больницах, воинских частях и Дворце культуры открыты избирательные участки в Акмолинской области 18.11.2022 496
- Ангелина Лукас на казахском языке сделала заявление о следующем бое 18.11.2022 1508
- Краснокнижную ольху срубили в Баянаульском нацпарке 18.11.2022 540
- Кандидаты в президенты подвели итоги агитационной работы 18.11.2022 346
- Телефоны почти на шесть миллионов тенге украл подросток в Кызылординской области 18.11.2022 446
- Права и обязанности членов избирательных комиссий, наблюдателей и доверенных лиц кандидатов разъяснили в Генпрокуратуре 18.11.2022 505
- Почти пять тысяч семей получили АСП в Алматы 18.11.2022 401
- Первый поезд с полипропиленом отправили на экспорт из Казахстана 18.11.2022 575
- Суд над Каримом Масимовым начался в Астане 18.11.2022 686
- Мужчину задержали по подозрению в нападении на девочку-подростка в Талдыкоргане 18.11.2022 621
- Регистрация нового лекарства в Казахстане занимает пять лет - гость проекта "2022" 18.11.2022 404
- Карин: выборы стимулировали новые содержательные общественные дискуссии о путях дальнейшего развития страны 18.11.2022 382
- Выборы президента: генпрокуратура зафиксировала четыре нарушения во время агитации 18.11.2022 357
- Автобус на ходу загорелся в Семее 18.11.2022 376
- Мать избила ребёнка в больнице Шымкента: полиция начала расследование 18.11.2022 552
- Как политическая модернизация отразится на деятельности Генпрокуратуры в Казахстане 18.11.2022 411
- 92 процента казахстанских подростков не пользуются контрацептивами 18.11.2022 554
- Подарки именинникам и пожилым приготовили в Кызылординской области в день выборов 18.11.2022 337
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 5492
- Юрий Ильин навестил в больнице бойцов, пострадавших при пожаре в Астане 18.11.2022 685
- Председатель ЦИК провёл встречу с делегацией СНГ и Организации тюркских государств 18.11.2022 341
- Подробности о взрыве котла в школе близ Астаны сообщили в ДЧС 18.11.2022 440
- 600 избирательных участков в Алматы полностью укомплектованы к выборам 18.11.2022 374
- В Интернете набирает популярность ролик корейского блогера под казахстанскую музыку 18.11.2022 801
- Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане 18.11.2022 382
- Семье пожарного Забикулина подарили трёхкомнатную квартиру в Астане 18.11.2022 645
- Затраты на строительство жилья составляют только 34 процента от его стоимости в Казахстане 18.11.2022 619
- Авиационная администрация Казахстана и Boeing подписали меморандум о сотрудничестве 18.11.2022 420
- Пожар ликвидировали в крупном ТЦ Алматы 18.11.2022 488
- Котельная взорвалась в школе в Акмолинской области 18.11.2022 480
- По три миллиона тенге получили лучшие педагоги Казахстана 18.11.2022 750
- Время регистрации изменили на международных рейсах в аэропорту Астаны 18.11.2022 677
- Пожарный, вынесший из огня трех человек, до сих пор в коме - горздрав 18.11.2022 963
- Мать жестоко избивала малыша в больнице в Шымкенте 18.11.2022 2863
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 8932
- Куда могут обратиться за помощью освободившиеся из мест лишения свободы в Алматы 18.11.2022 340
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 726
- Врачам удалось вернуть зрение слепой пенсионерке в Алматы 18.11.2022 609
- Фуры с томатами из Казахстана задержали в Оренбургской области 18.11.2022 463
- Носить маски на избирательных участках в день выборов порекомендовали казахстанцам 18.11.2022 422
- 12 регионов и 16 000 км поездок. Итоги агитационной кампании Салтанат Турсынбековой 18.11.2022 601
- Около 700 тысяч человек получили АСП с начала 2022 года 18.11.2022 849
- В Казахстане запустят мобильное приложение публичной карты дорог 18.11.2022 461
- В Абайской области готовятся к первым в своей истории выборам Президента 18.11.2022 431
- На час раньше откроются некоторые избирательные участки в Казахстане в день выборов президента 18.11.2022 728
- Газ доставили на 25 АЗС Атырауской области 18.11.2022 634
- Миссия наблюдателей от ШОС посетит избирательные участки в Астане и Акмолинской области 18.11.2022 374
- Яйца за месяц подорожали на 6% в Казахстане 18.11.2022 461
- ЧМ-2022 по футболу в Катаре: где смотреть прямую трансляцию 18.11.2022 602
- Тлеуберди предложил Европе новые программы взаимодействия в науке, технологиях и инновациях 18.11.2022 448
- В Генпрокуратуре напомнили казахстанцам, что грозит за участие в незаконных митингах 18.11.2022 953
- Девочку чуть не затоптали в школьном гардеробе в Талгаре 18.11.2022 892
- 83 человека заразились за сутки коронавирусом в Казахстане 18.11.2022 483
- Время использования планшетов хотят ограничить в школах Казахстана 18.11.2022 678
- Получить ЭЦП теперь можно через приложение "Мобильный ЦОН" 18.11.2022 678
- Криштиану Роналду запустит NFT-коллекцию на Binance 18.11.2022 678
- Экс-госсекретарь РК получил должность в нефтегазовом секторе 18.11.2022 635
- Причину сбоев работы eGov.kz объяснили в НИТ 18.11.2022 530
- 18-летняя актюбинка на чужом авто врезалась в LED-экран 18.11.2022 741
- Труп мужчины обнаружили на руднике в Улытауской области 18.11.2022 854
- Восстановлено движение поездов после схода вагонов в Карагандинской области 18.11.2022 626
- Кайрату Кудайбергену продлили арест 17.11.2022 710
- В Гааге вынесли приговор по делу о крушении Boeing над Донбассом 17.11.2022 600
- Население Казахстана стареет - демограф Алексеенко 17.11.2022 1021
- Океан возможностей и опасности: как защитить детей в Интернете 17.11.2022 602
- Жизнь со свекровью - самая частая причина разводов в Казахстане 17.11.2022 1201
- Лучших студентов перевели на грант за счёт золотодобывающей компании в Акмолинской области 17.11.2022 3227
- Выборы-2022: кандидаты завершают работу в регионах 17.11.2022 525
- Глава МЧС рассказал о состоянии сотрудников, пострадавших при пожаре в Астане 17.11.2022 652
- Продавать воздух стали предприимчивые сельчане в Павлодарской области 17.11.2022 8613
- Пожарных, спасших людей в Астане, наградили орденами "Айбын" 17.11.2022 854
- Взрыв прогремел на СТО в Петропавловске 17.11.2022 717
В Петропавловске брошенную турецкими инвесторами больницу достроят за бюджетные деньги
В Петропавловске обещают возобновить строительство самого крупного долгостроя - многопрофильной больницы на окраине города и достроить в следующем году две новые поликлиники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Новые палаты, современное дорогостоящее оборудование, а главное, лечение и специалисты - на уровне заграничных. Все эти обещания жители региона слышат уже не первый год.
Аким области несколько раз возил журналистов на стройплощадку "турецкой" больницы и все уже мечтали, как вертолет будет высаживать экстренных пациентов на специально построенной площадке.
Был уверен Кумар Аксакалов, что реализация этого крупного проекта, инвесторов и прототип для которого искали долго, мотаясь по заграничным командировкам, поможет развить в нашей области медицинский туризм. Но в жизнь планы руководства области до сих пор никак не воплотятся.
В 2020 году в Петропавловске начали строительство современной многопрофильной больницы, которое было рассчитано на 2,5 года. Сегодня оно уже должно было бы близиться к завершению, но вот уже полгода объект заморожен, и там не ведутся никакие работы. О причинах власти скромно молчат, а по городу ходят разные слухи и предположения.
Ранее сообщалось, что реализацией проекта занимается турецкая компания YDA Group. В новом стационаре планировали установить линейный ускоритель стоимостью порядка 1,5 млрд тг, предполагалось сделать единый центр получения анализов. На территории больницы хотели расположить центр санитарной авиации. Планировалось оказание недоступных до сих пор жителям области услуг, но воз и ныне там. За качественной медицинской помощью североказахстанцы продолжают ездить за границу
"В рамках реализации механизма государственно частного партнёрства, за счет республиканского бюджета, в областном центре будет продолжено строительство многопрофильной больницы. На сегодняшний день идет корректировка договора ГЧП", - рассказал Сатжан Аблалиев на онлайнтуре по инвестпроектам в сфере строительства, который провели в областном акимате. Правда точные сроки, когда именно строительство будет возобновлено, он не назвал.
-
Trend news
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 5483
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 8912
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 726
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 15702
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 3809
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 8401
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 3046
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 2188
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 2202
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 9070
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 41002
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 1971
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 1598
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11306
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2468
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 18645
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 3931
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 2855
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 4227
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8335
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 6501
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2462
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 10194
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 2102
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 2172
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 2962
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34758
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2947
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 4170
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2769
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3815
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 4044
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 44180
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2494
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 58790
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14782
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 18104
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 3580
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3454
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4483
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4654
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 5956
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 13855
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 7098
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89987
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 6024
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5551
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14431
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7742
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4437
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4773
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 34577
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 5559
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6673
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 13670
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12797
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9532
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 302190
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 10049
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9351
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 26582
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9875
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 9601
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16669
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 12237
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 12011
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13700
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 30139
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11729
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 15465
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22993
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 13480
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13961
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10832
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30924
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 10909
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 350207
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 39441
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 11833
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 12337
-
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 956
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 1087
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 1186
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1352
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 1052
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1420
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 1210
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1365
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1312
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1460
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1637
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1487
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1661
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1857
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1866
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 2074
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 2555
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2880
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2533
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2798
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2670
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2794
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2806
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 2588
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 3053
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3285
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3006
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 21238
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3314
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 3169
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 3173
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8269
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 3906
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14278
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12448
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12448
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13050
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12020
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16356
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13119
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14548
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15536
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15224
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12766
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13201
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 30709
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14192
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16816
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13273
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14478
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15153
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16435
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14568
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16552
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16078
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17250
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17160
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33785
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17630
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18627
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18249
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19143
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19077
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28346
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18561
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25849
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36603
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20335
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 27129
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25101
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26839
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22915
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24511
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22807
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22378
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22350
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 38039
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24424
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22487
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27721