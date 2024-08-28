В первый класс зачислены более 350 тысяч казахстанских детей

В школах по всему Казахстану в первый класс зачислены более 350 тысяч детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.

"В новом 2024-2025 учебном году в первый класс зачислены 351 176 детей, из них около 70% изъявили желание обучаться на государственном языке", – сообщила пресс-служба ведомства.

Больше всего первоклашек отмечается в Туркестанской области – более 44 тысяч, Алматинской области – более 34 тысяч и Астане – более 26 тысяч.

В 7 859 школах страны новый учебный год начнут свыше 3,9 миллиона школьников. Также отмечается рекордное количество выпускников – 219 тысяч учащихся 11 классов.

Всего в новом учебном году ожидается 369 тысяч первоклашек.