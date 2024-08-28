В первый класс зачислены более 350 тысяч казахстанских детей
Сегодня, 04:52
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Сегодня, 04:52Сегодня, 04:52
53Фото: BaigeNews.kz
В школах по всему Казахстану в первый класс зачислены более 350 тысяч детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.
"В новом 2024-2025 учебном году в первый класс зачислены 351 176 детей, из них около 70% изъявили желание обучаться на государственном языке", – сообщила пресс-служба ведомства.
Больше всего первоклашек отмечается в Туркестанской области – более 44 тысяч, Алматинской области – более 34 тысяч и Астане – более 26 тысяч.
В 7 859 школах страны новый учебный год начнут свыше 3,9 миллиона школьников. Также отмечается рекордное количество выпускников – 219 тысяч учащихся 11 классов.
Всего в новом учебном году ожидается 369 тысяч первоклашек.
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