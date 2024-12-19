Офицера Министерства обороны подозревают в педофилии. Информация о том, что сотрудник Акмолинского гарнизона якобы пытался изнасиловать восьмилетнего ребенка в больнице Астаны, появилась в Сети. Факт возбуждения уголовного дела подтвердили в МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Центральное региональное военно-следственное управление расследует уголовное дело в отношении одного из военнослужащих по факту совершения полового правонарушения. Санкциями суда он взят под стражу. Назначены необходимые экспертизы, ведётся следствие", - сообщил замминистра внутренних дел РК Санжар Адилов.