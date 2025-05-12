Павлодарская область переживает масштабное экологическое событие - в пойму реки Ертис направлено свыше 6,3 миллиарда кубометров воды, передаёт BaigeNews.kz. Этот масштабный природоохранный попуск осуществляется Министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана из Шульбинского водохранилища в Абайской области. Главная цель - сохранить биологическое разнообразие, восстановить естественные места обитания животных и растений, а также поддержать экосистему одного из крупнейших водотоков страны.

Сбросы воды уже обеспечили затопление нерестилищ в среднем течении Ертиса, что критически важно для воспроизводства рыбных ресурсов. Одновременно вода очищает русло реки, насыщая пойму влагой и оживляя экосистему региона. Повышение уровня воды фиксируется на гидропостах Павлодарской области, а паводок в этом году используется как союзник природы, а не угроза.

Кроме Ертиса, природоохранные мероприятия охватили и реку Шидерты. Из Канала имени К. Сатпаева в её пойму уже поступило более 60 миллионов кубометров воды. В планах - довести этот объём до 120 миллионов кубометров. Вода предназначена для поддержки флоры и фауны сельских зон Экибастуза и Актогайского района, а также для наполнения уникальной системы озёр - Аулиекольской, Басентин и Шыганак.

С начала природоохранных попусков уже залито свыше 9 тысяч гектаров лиманов в сельской зоне Экибастуза. К завершению работ планируется обводнить более 21 тысячи гектаров. В озеро Шыганак, например, поступило уже 10 миллионов кубометров воды, что даёт надежду на восстановление водоёма.