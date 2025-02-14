В Павлодарской области задержали замначальника колонии
Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Сегодня, 12:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:13Сегодня, 12:13
173Фото: Polisia.kz
В Павлодарской области сотрудники прокуратуры задержали майора по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, передает BaigeNews.kz.
В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
"Ряд сотрудников учреждения и ДУИС привлечены к ответственности, начальник учреждения освобожден от занимаемой должности. Ведется следствие", — говорится в официальном комментарии.
В КУИС подчеркнули, что придерживаются принципиальной позиции в отношении незаконных действий и готовы оказать всестороннее содействие следствию.
Самое читаемое