В Павлодарской области сотрудники прокуратуры задержали майора по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, передает BaigeNews.kz.

В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Ряд сотрудников учреждения и ДУИС привлечены к ответственности, начальник учреждения освобожден от занимаемой должности. Ведется следствие", — говорится в официальном комментарии.

В КУИС подчеркнули, что придерживаются принципиальной позиции в отношении незаконных действий и готовы оказать всестороннее содействие следствию.