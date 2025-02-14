  • 14 Февраля, 13:45
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В Павлодарской области задержали замначальника колонии

Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Сегодня, 12:13
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 12:13
Сегодня, 12:13
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Фото: Polisia.kz

В Павлодарской области сотрудники прокуратуры задержали майора по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, передает BaigeNews.kz.

В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Ряд сотрудников учреждения и ДУИС привлечены к ответственности, начальник учреждения освобожден от занимаемой должности. Ведется следствие", — говорится в официальном комментарии.

В КУИС подчеркнули, что придерживаются принципиальной позиции в отношении незаконных действий и готовы оказать всестороннее содействие следствию.

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