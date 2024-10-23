В Павлодарской области выявили факт самозахвата земли

Департамент по управлению земельными ресурсами Павлодарской области КУЗР МСХ РК на основании обращения жителя села Александровка Баянаульского района и письма отдела земельных отношений провёл проверку. Установлено, что одному из ТОО было предоставлено право недропользования по контракту на добычу полезных ископаемых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства сельского хозяйства.

"За оформлением права землепользования в местный исполнительный орган ТОО не обращалось, тем самым нарушив требования п.10 ст. 43 ЗК РК. По данному факту субъекту проверки выдано предписание сроком на один месяц, он привлечён к административной ответственности с наложением штрафа в размере 100 МРП", ― говорится в информации Минсельхоза.

Согласно ст. 136 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", данный поступок квалифицируется как нарушение права государственной собственности на землю.