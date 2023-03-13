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pixabay.com Сегодня, 15:39
188
Сегодня, 15:39
188
Фото: pixabay.com

В Павлодарской области врачи спасли жизнь новорождённого

Врачи Павлодарской областной детской больницы провели сложную операцию новорождённому мальчику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Павлодарской области.

Ребёнок родился с неполным развитием пищевода, отсутствием анального отверстия и заращением прямой кишки. Из-за тяжести состояния экстренно был доставлен из перинатального центра в областную детскую больницу.

"Малышу была проведена операция по соединению гортани пищевода с желудком, а также созданию анального отверстия с присоединением к прямой кишке. На сегодняшний день жизненно важные функции организма восстановлены, состояние ребенка удовлетворительное", - говорится в сообщении .

Отметим, атрезия пищевода в педиатрии относится к наиболее тяжелым порокам, несовместимым с жизнью без раннего хирургического вмешательства.

Атрезия пищевода наблюдается у 0,1-0,4% новорожденных (13,5% всех случаев пороков развития желудочно-кишечного тракта).

К слову, аноректальные аномалии встречаются у одного на 5000 родившихся младенцев.

"В Павлодарской областной детской больнице за 2021 год был один случай атрезии пищевода, в 2022 году пять случаев с этой патологией. Атрезия пищевода приводит к гибели ребенка в самые ранние сроки, и спасти ему жизнь можно только с помощью экстренной операции, выполненной не позднее 36 часов после рождения", - добавили в Управлении здравоохранения Павлодарской области.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 15:39
188
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