В Павлодарской области врачи спасли жизнь новорождённого

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Врачи Павлодарской областной детской больницы провели сложную операцию новорождённому мальчику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Павлодарской области.

Ребёнок родился с неполным развитием пищевода, отсутствием анального отверстия и заращением прямой кишки. Из-за тяжести состояния экстренно был доставлен из перинатального центра в областную детскую больницу.

"Малышу была проведена операция по соединению гортани пищевода с желудком, а также созданию анального отверстия с присоединением к прямой кишке. На сегодняшний день жизненно важные функции организма восстановлены, состояние ребенка удовлетворительное", - говорится в сообщении .

Отметим, атрезия пищевода в педиатрии относится к наиболее тяжелым порокам, несовместимым с жизнью без раннего хирургического вмешательства.

Атрезия пищевода наблюдается у 0,1-0,4% новорожденных (13,5% всех случаев пороков развития желудочно-кишечного тракта).

К слову, аноректальные аномалии встречаются у одного на 5000 родившихся младенцев.